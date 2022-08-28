تعاقدت إدارة نادي الاتحاد المصراتي مع المهاجم الكونغولي امويل ازيكي، وذلك من أجل تعزيز الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الجديد.

فريق الاتحاد المصراتي سيقوده المدرب الجديد البلجيكي لوك إيميل الذي وصل إلى مدينة مصراتة خلال الأيام الماضية، وجاء التعاقد مع البلجيكي من أجل تقديم مستوى مميز في الموسم القادم وذلك بعد أن أنهى الاتحاد المصراتي الموسم الماضي في المركز الخامس ضمن فرق المجموعة الثانية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الكونغولي امويل ازيكي يعزز صفوف فريق الاتحاد المصراتي appeared first on ليبيا الأحرار.

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