بريشيا يتعاقد مع أحمد بن علي

عزز نادي بربشيا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي صفوفه بالتعاقد مع اللاعب الدولي السابق أحمد بن علي قادما من نادي كروتوني.

بن علي الذي سبق أن مثل ألوان فريق إقليم لومبارديا من موسم 2012 حتى 2015 سيسعى هذا الموسم لصعود لسييريا “A” بعد أن كان في الموسم الماضي قريبا من ذلك صحبة نادي بيزا الذي لعب له معارا من نادي كروتوني.

هذا ويشار إلى أحمد بن علي قد اعتزل اللعب دوليا مع المنتخب الوطني لكرة القدم.

