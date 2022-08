ناشئو كرة اليد يشاركون في البطولة الأفريقية المقامة برواندا

تحولت بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد لفئة الناشئين إلى رواندا للمشاركة في البطولة الأفريقية والمؤهلة لكأس العالم التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.

منتخبنا الوطني لكرة اليد لفئة الناشئين والذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني زهير النجار سيطمح للحصول على تراتيب متقدامة في المشاركة الأفريقية التي أوقعت منتخبنا المنتخب المغربي والمنتخب الكونغولي بالإضافة إلى أوغندا وتشاد.

