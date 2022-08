مواجهة منتظرة وقوية بين الهلال السعودي والزمالك المصري بالدوحة

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، اتفاقية مع اللجنة المحلية المنظمة لفعالية كأس سوبر لوسيل، تؤكد مشاركة ناديي الهلال والزمالك في الفعالية المرتقبة في التاسع من الشهر المقبل، على أرضية استاد لوسيل المونديالي، الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع، ويستضيف نهائي كأس العالم في ديسمبر القادم.

حضر مراسم التوقيع في مقر الاتحاد القطري لكرة القدم، السيد منصور الأنصاري، الأمين العام للاتحاد، والسيد إبراهيم بن سليمان القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، والسيد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، والسيد فيصل الغشيان أمين مجلس إدارة نادي الهلال، والسيد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك.

وفي تصريح له حول توقيع الاتفاقية قال السيد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022: “لا شك أن استضافة مباراة تجمع اثنين من أكبر أندية المنطقة، تعد الطريقة المثلى لاختبار جاهزية العمليات التشغيلية في استاد لوسيل بسعته الكاملة، فالهلال والزمالك يتمتعان بجماهيرية واسعة، وبسجل حافل من الإنجازات في المنافسات المحلية والقارية، إلى جانب تاريخهما العريق الذي يتناغم مع ما يجسده صرح رياضي بحجم ومكانة استاد لوسيل من عراقة وتراث المنطقة.”

من جانبه، قال السيد منصور الأنصاري، الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم، إن كأس سوبر لوسيل فرصة هامة لتسليط الضوء على المنشآت الرياضية التي أعدتها قطر قبيل انطلاق نسخة مبهرة من بطولة كأس العالم، مؤكدا سعادته باستضافة فعالية تجمع اثنين من الأندية الأكثر شهرة بالمنطقة في ثامن الاستادات المونديالية التي تستعد لاستقبال العالم بعد أقل من ثلاثة أشهر.

وأضاف: “يسعدنا استضافة اللقاء الكروي المرتقب في واحد من استادات المونديال، والتي شيدت وفق أعلى المواصفات العالمية، ما يشكل دليلا واضحا على جاهزيتنا التامة لتنظيم كأس العالم، كما يؤكد على الشعبية الكبيرة التي تحظى بها كرة القدم والشغف باللعبة الرائعة في هذا الجزء من العالم.”

بدوره قال السيد إبراهيم بن سليمان القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن مشاركة المملكة في هذا الحدث التاريخي ممثلة في نادي الهلال بطل الدوري السعودي تعد امتدادا للنجاحات التي حققتها الرياضة السعودية في الفترة الأخيرة بدعم سخي من القيادة الرشيدة.

ووجه القاسم الشكر للاتحاد القطري لكرة القدم على توجيه الدعوة لبطل الدوري السعودي للمشاركة في هذه الفعالية التاريخية التي ستحظى باهتمام عالمي كبير، كونها تقام في الاستاد الذي سيشهد نهائي المونديال، متمنيا لدولة قطر الشقيقة تنظيما ناجحا واستثنائيا لأول مونديال يقام على الأراضي العربية.

من جهته أكد السيد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مونديال قطر 2022 سيكون حدثا تاريخيا بامتياز، ومبعث فخر لكل العرب، معربا عن سعادته بمشاركة الزمالك في كأس سوبر لوسيل، مشيرا إلى أنها فرصة ذهبية أمام النادي للمشاركة في مباراة على أرضية أكبر استادات كأس العالم، والذي سيشهد نهائي البطولة العالمية في ديسمبر المقبل.

وأضاف: “تغمرنا مشاعر الحماس لمشاركة بطل الدوري المصري في مباراة على أرضية الاستاد الذي سيشهد تتويج بطل المونديال في حدث استثنائي يعد تشريفا لجميع العرب. ونتطلع إلى مشاركة الزمالك أمام الهلال، وتقديم الأداء الذي يتوقعه جمهور النادي. ولا شك أن كأس سوبر لوسيل سيشكل احتفالية بإنجاز آخر نجحت قطر في تحقيقه على الطريق نحو البطولة الأبرز في المشهد الرياضي العالمي.”

يشار إلى أن نادي الهلال نجح في حسم لقب الدوري السعودي في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد تغلبه على الفيصلي بهدفين لهدف. ويعد الهلال الأكثر تتويجا بدوري أبطال آسيا بأربعة ألقاب، بعدما فك شراكته في الصدارة مع “بوهانغ ستيلرز” الكوري الجنوبي الذي يحمل ثلاثة ألقاب، بينما تمكن الزمالك من الفوز بلقب الدوري المصري قبل جولتين من نهاية المسابقة، ويعد ثاني الأندية الأفريقية تتويجا بدوري أبطال أفريقيا بخمسة ألقاب، خلف الأهلي المصري، الفائز بالبطولة عشر مرات.

وتستضيف قطر كأس العالم من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، في النسخة الأكثر تقاربا في المسافات في التاريخ الحديث للبطولة، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من استادات المونديال 75 كلم، ما يمكن المشجعين القادمين من خارج البلاد ولاعبي المنتخبات المشاركة وأجهزة الفرق، من البقاء في نفس مقر الإقامة طوال منافسات البطولة.

ويشهد استاد لوسيل عشرة مباريات خلال جميع مراحل منافسات المونديال، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختاما بنهائي البطولة وتتويج الفائز باللقب في 18 ديسمبر.

وروعي في أعمال تصميم وتشييد استاد لوسيل توظيف مجموعة من ممارسات الاستدامة، بما فيها السقف المصنوع من مادة متطورة تساعد في توفير الحماية من الرياح الساخنة والأتربة، والسماح بنفاذ قدر كاف من ضوء الشمس الضروري لنمو العشب في أرضية الملعب، مع توفير الظل بما يسهم في تقليل الاعتماد على تقنية تبريد الهواء في الاستاد.

وحصل استاد لوسيل مؤخرا على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة “جي ساس” من فئة الخمس نجوم في التصميم والبناء، ومن فئة التميز في إدارة أعمال الإنشاء، تقديرا للالتزام بمعايير الاستدامة خلال مراحل تصميمه وبنائه.

