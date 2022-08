يواصل فريق الأهلي طرابلس تدريباته استعدادا لمواجهة فريق كمكم الزنجبار ضمن تمهيدي كأس الكونفدرالية الأفريقية .

التدريبات التي جرت على أرضية ملعب رجب عمار شهدت انضمام اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الفريق في الفترة الماضية .هذا وركز المدرب التونسي فتحي الجبال في التدريبات على رفع العامل البدني للفريق سعيا منه لرفع نسق التدريبات في الفترة القادمة تأهبا لمواجهة كمكم الزنجباري خارج الديار ما بين التاسع والحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يستعد لكمكم الزنجباري بأول تدريباته appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار