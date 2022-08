الاتحاد يطلق أول تدريباته استعدادا لفلامبوا البوروندي

يباشر مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته تأهبا للمشاركة في تصفيات الدور التمهيدي من منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

فريق الاتحاد الذي يباشر تدريباته مساء اليوم على أرضية ملعب عبد الرحمن أبو الشواشي بقيادة المدرب الوطني أسامة الحمادي الذي سيبحث خلال الأيام القليلة الماضية اختيار القائمة الأساسية التي ستواجه فلامبوا البوروندي ضمن ذهاب الدور التمهيدي من منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل .

