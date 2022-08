الهلال يتعاقد مع المدرب التونسي أنس الباز

تعاقد نادي الهلال مع المدرب التونسي أنس الباز لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد

إدارة نادي الهلال اختارت التعاقد مع المدرب التونسي أنس الباز مما يمتلكه التونسي من تجارب جيدة في منافسات الدوري الممتاز .

حيث نجح الباز في ممتاز الموسم الماضي لقيادة فريق الصداقة للمركز الخامس ضمن منافسات فرق المجموعة الأولى .

كما سبق له العمل مدربا مساعدا للمدرب طارق ثابت في أندية الأهلي بنغازي والنصر بالإضافة للأخضر وخليج سرت.

