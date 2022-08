المحلة يجدد تعاقده مع اللاعب مالك عبيد

جدد نادي المحلة تعاقده مع اللاعب مالك عبيد استعدادا لمنافاسات الدوري الليبي الممتاز .

إدارة نادي المحلة التي جددت تعاقدها مع نجم الفريق في الموسم الماضي مالك عبيد لغلق الطريق أمام الأندية التي تسعى لظفر بخدمات لاعب الوسط الذي تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز ولكنه في آخر المطاف اختار البقاء رفقة الفريق البرتقالي في منافسات الدوري الممتاز المقرر انطلاقه في الخامس من أكتوبر المقبل .

