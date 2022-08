المروج يتعاقد مع الأكرواني إيڤاتين لتدريب فريق كرة السلة

تعاقد نادي المروج مع المدرب الأوكراني ليو إيڤاتين لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في منافسات الموسم الجديد

إدارة نادي المروج التي ستعى لعودة فريق كرة السلة لمنصات التتويج محليا بالتعاقد مع المدرب الأوكراني الذي يمتلك مسيرة جيدة عالميا وعربيا . فقد سبق ليو إيڤاتين العمل كمساعد لمدرب منتخب أوكرانيا الأول لكرة السلة وعمل كمدرب أيضا مع عدة فرق أوكرانية وجورجيية وخاضة تجربة عربية سابقة رفقة فريق الشمال القطري .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

