المنتخب الوطني يُودع منافسات كأس العرب تحت 17 عامًا لكرة القدم

الجزائر 30 أغسطس 2022 (وال)- ودع مساء الأحد؛ المنتخب الوطني للناشين تحت 17 عامًا منافسات كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليًا بمدينة وهران الجزائرية بعد تعادل مُخيب للآمال مع المنتخب اليمني.

هذا وقد ودع المنتخب الوطني منافسات البطولة، بعد تعادل مُخيب للآمال بنتيجة هدف لكل فريق، حيث سجل هدف للمنتخب اليمني لاعبه أنور الطريقي، وعدّل للمنتخب الوطني عبد المؤمن المبروك.

بهذه النتيجة يتساوى المنتخبات الثلاثة اليمن وتونس وليبيا برصيد 5 نقاط، لكن الأفضلية للمنتخب اليمني بفارق الأهداف، وحل المنتخب التونسي ثانيًا متفوقًا على المنتخب الليبي بقانون اللعب النظيف. (وال) م ب/ ر ت

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