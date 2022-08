باشر منتخبنا للقوة البدنية لفئة الناشئين تحضيراته في مدينة إسطنبول التركية استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين التي تنطلق فعالياتها الأربعاء القادم.

المنتخب الوطني لناشئين الذي يقوده المدرب الوطني طارق مخلوف ويساعده أشرف الفلاح يشارك في بطولة العالم للناشئين بثلاثة رياضيين وهم وبكار امراجع و سعيد الحاسي بالإضافة لمحمد الدرسي .

