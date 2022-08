منتخب اليد لناشئين يفتتح مشاركته الأفريقية يوم غد

يواجه منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين يوم غد الثلاثاء المنتخب الأوغندي ضمن منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليا برواندا.

منتخبنا الوطني للناشئين الذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني علي النجار سيسعى في افتتاح مبارياته الأفريقية أمام أوغندا لتحقيق الفوز وقطع خطوة مهمة نحو التأهل للدور المقبل . هذا وقد أوقعت قرعة البطولة .

الأفريقية للناشئين والمؤهلة لكأس العالم منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى رفقة المغرب وأوغندا بالإضافة لبورندي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

