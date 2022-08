اتحاد الكرة يعلن 3 مباريات ودية لمنتخبنا الأول في شهرسبتمبر

أعلنَ الاتحاد الليبي لكرةِ القدم عن برنامجٍ لإعداد المنتخباتِ الوطنيّةِ بإقامة عدةِ مباريات ودية في ملعب بنينة

البرنامج الذي أعلنَ عنه اتحاد الكرةِ سيشهد دورة ودية ثلاثية بين منتخباتِ ليبيا ومالي وزامبيا بملعبِ بنينة نهايةَ سبتمبرَ القادم، في حينِ سيستضيف المنتخبُ الأولمبي نظيرَهُ السوادني أيضا بملعب بنينا في الخامسِ والثامنِ من سبتمبر تحضيرا لمواجهة منتخبِ رواندا في العشرين من الشهرِ القادمِ في مستهَلِّ التصفيات المؤهّلة لأولمبياد باريس ألفين وأربعة وعشرين أمّا منتخبُ الشبابِ فسيخوضُ مباراتين وديّتين أمام المنتخب السوداني في السادسِ والتاسعِ من سبتمبر ،

