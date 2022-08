اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن العقود المبرمة مع اللاعبين المحترفين

وجه محمد قريميدة مدير شؤون الإحتراف بالاتحاد الليبي لكرة القدم خطاباً عاجلاً لأندية الدوري الممتازبشأن لوائح الاتحاد الدولي المتعلقة بانتقالات اللاعبين المحترفين وأوضاعهم

الخطاب الذي وجه من قبل محمد قريميدة مدير شؤون الإحتراف بإتحاد كرة القدم تضمن بضرورة تحديد بداية ونهاية العقد المبرم بين الأندية واللاعبين المحترفين باليوم والشهر والسنة بالأرقام ولا يجوز تحديدها بعبارة من بداية الموسم إلى نهاية الموسم .

الخطاب نص أيضا بأن في حال عدم التقيد بذلك فإنه سيتعتبر بداية العقد من تاريخ تحريره إلى يوم ثلاثين من شهر يوليو كتاريخ افتراضي لنهاية الموسم وفق المعمول به دولياً

المصدر قناة ليبيا الأحرار

