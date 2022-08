استدعى مدرب المنتخب الوطني للشباب عياد القاضي سبعة وعشرين لاعبا للدخول في معسكر تحضيري بمدينة بنغازي يوم الخميس المقبل استعدادا لخوض تصفيات كأس أفريقيا للشباب

المعسكر المقرر إقامته في مدينة بنغازي في الأول من شهر سبتمبر المقبل حتى العاشر عشر من شهر نفسه سيتضمن مباراتين وديّتين أمام المنتخب السوداني لفئة الشباب في السادسِ والتاسعِ من شهر سبتمبر المقبل

