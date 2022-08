وزير الرياضة يعتمد اللجنة التسيرية الجديدة بنادي النصر

اعتمد وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي بحكومة الوحدة الوطنية اللجنة التسيرية الجديدة بنادي النصر الذي يترأسها إبراهيم عبدالسلام ونائبا له أسطورة النادي فوزي العيساوي

اللجنة التسيرية التي شكلت من قبل الجمعية العمومية ضمت كلا من حسين الورفلي وصالح الهمالي وبشير الهوني بالإضافة لأنيس يوسف صدقي ويونس على نوابا للجنة التسيرية التي باشرت مهامها بالفعل خلفا للجنة التسيرية المقالة الذي ترأسها أسامة أبوزيد .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

