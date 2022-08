الصقور يتعاقد مع اللاعب المغربي نجيب كومية

تعاقد نادي الصقور مع اللاعب المغربي نجيب كومية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد

إدارة نادي الصقور الصاعد هذا الموسم لمنافسات الدوري الممتاز الذي نجحت بالظفر بخدمات المدافع المغربي القادم من نادي أولمبيك خريبكة بصفقة انتقال حر حيث تسعى رفقة مدرب الفريق صالح رحيل لسد بعض النواقص الذي يحتاجها قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز الذي يفتتح منافساته فريق الصقور بمواجهة النصر

