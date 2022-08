تعاقد نادي دارنس مع اللاعب عبد السلام حركة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الممتاز

إدارة نادي دارنس التي تسعى بتعاقدها مع عدة لاعبين هذا الموسم للعب دور رئيسي في منافسات الدوري الممتاز المقررإقامته في الخامس من شهر أكتوبر المقبل الذي يفتتح أنيق درنة منافساته بمواجهة فريق الهلال خارج الديار.

