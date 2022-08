منتخب الطائرة تحت سن 19 عاما ينهي معسكره التحضيري بتونس

أنهى منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحت سن التسعة عشر عاما معسكره التحضيري بتونس استعدادا للمنافاسات الأفريقية التي ستقام بمدينة وجدة المغربية الخميس المقبل

التدريبات التي كانت تحت إشراف المدرب التونسي عامر النصراوي والذي ركز فيها على الجانبين البدني والذهني تأهبا لخوض المنافسات الأفريقية الذي يأمل فيه منتخبنا الوطني للحصول على تراتيب متقدمة رغم الغيابِ الطويل عن المشاركات الأفريقية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

