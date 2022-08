منتخبنا الوطني الأولمبي يختتم معسكره التدريبي بالبيضاء

اختتم منتخبنا الوطني الأولمبي معسكره التدريبي بمدينة البيضاء ضمن تحضيراته لمواجهة نظيره الرواندي في تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأجرى منتخبنا الأولمبي خلال معسكره التحضيري مباراة ودية من ثلاثة أشواط أمام منتخب الجبل الأخضر الأولمبي على أرضية ملعب نادي النوارس بكرسة.

ويشرف المدرب الوطني “المهدي أبوشاح” على تدريبات المنتخب، الذي من المنتظر أن يجري مباراتين وديتين أمام المنتخب الأولمبي السوداني خلال يومي الثالث والخامس من سبتمبر المقبل بملعب بنينا في بنغازي.

يذكر أن منتخبنا الأولمبي يستقبل نظيره الرواندي في مباراة الذهاب بملعب بنينا في 19 سبتمبر المقبل.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

