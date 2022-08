تعاقدت إدارة نادي الاتحاد المصراتي مع المالي سومايلا لتعزيز وسط ميدان الفريق وحارس المرمى هارون بيري وذلك استعدادا للموسم الجديد.

يأتي التعاقد مع سومايلا سي دي بي لدخول الموسم الجديد من أجل المنافسة على المراكز الأولى؛ كما أعلن تعاقده مع حارس المرمى هارون بيري والمهاجم المحترف الكونغولي امويل ازيكي بقيادة المدرب البلجيكي لوك إيمال.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد المصراتي يعزز صفوف الفريق بحارس مرمى ولاعب وسط appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار