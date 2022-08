أعلنت إدارة نادي الصقور بطبرق التعاقد مع المدافع أيوب عمارة ليكون ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

أيوب صاحب الخبرة خاض العديد من التجارب مع الأهلي طرابلس والهلال والخمس وأخيرا الاتحاد المصراتي.

يذكر أن فريق الصقور عاد إلى مصاف الدوري الممتاز بعد غياب 14 سنة وتأمل جماهيريه العريضة في تقديم مستوى مميز في الدوري الممتاز في الموسم القادم.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

