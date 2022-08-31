بنغازي| “وال”: انطلاق دورة متقدمة لمدربي حراس المرمى

بنغازي 31 أغسطس 2022 (وال)- انطلقت بنادي الهلال بمدينة بنغازي اليوم الأربعاء، دورة متقدمة خاصة بمدربي حراس المرمى على مستوى الدولة الليبية، تحت إشراف وتنظيم شركة ثيرد مان والاتحاد الفرعي بالمدينة، وبالتعاون مع جمعية مدربي حراس المرمى.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية إن الدورة التي تعد الأولى من نوعها، يلقي محاضراتها المحاضر الدولي صربي الجنسية ساردن ماكسيموفيتش، بمشاركة قرابة 35 مدربًا على مستوى ليبيا، وتستمر 5 أيام متتالية.

وأضاف المراسل أن برنامج الدورة المتقدمة لحراس المرمى، يتضمن المحاضرات النظرية والتطبيقية، يتم من خلالها التطرق إلى تطوير مستوى حراس المرمى، إلى جانب تطوير مهارات الحراس، وتقييم أداء الحارس في التصدي للتسديدات المباشرة، وكيفية الخروج بطريقة سليمة وصحيحة للكرات العرضية داخل منطقة العمليات، وكيفية بناء الهجمة المرتدة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ثيرد مان سبق لها وأن نظمت العديد من الدورات الرياضية، آخرها دورة مستحدثة في منهجية كرة القدم الأسبانية، ألقاها المدرب الأسباني “أمبروس”، وهي الأن بصدد تنظيم دورة مقدمة الأسبوع المقبل خاصة بالخطط التكتيكية الحديثة. (وال) س أ/ ر ت

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