كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف طاقم تحكيم دولي ليبي بقيادة الحكم الدولي عبدالباسط شهوب لإدارة مباراة الإياب بين شباب بلوزداد الجزائري وفريق رنجرس بطل سيراليون ضمن الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

ويرافق شهوب في هذه المهمة التحكيمية الأفريقية كل من المساعدين الدوليين باسم سيف النصر وإبراهيم بوكوز، بينما سيتولى مهمة الحكم الربع الحكم المبروك محمد.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام بالجزائر في 17 سبتمبر المقبل، بينما ستقام مباراة الذهاب في سيراليون في 10 سبتمبر المقبل.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post طاقم تحكيم ليبي لإدارة مباراة شباب بلوزداد ورنجرس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار