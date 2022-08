يباشر فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة استعداداته للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام بالكويت في شهر أكتوبر المقبل.

وسيقود التونسي منعم عون الفريق في البطولة العربية حيث ستتحول البعثة لمصر لخوض عدة مباريات ودية تحضيرية قبل التوجه إلى الكويت للمشاركة في البطولة التي ستنطلق في الفترة من الخامس إلى 15 كتوبر المُقبل.

