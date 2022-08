بكار مراجع يحقق القلادة الفضية في بطولة العالم للقوة البدنية

نال رياضي القوة البدنية بكار مراجع أول قلادة فضية في بطولة العالم للقوة البدنية المقامة بتركيا.

بكار حقق القلادة في منافسات وزن 53 كيلوجراما للناشئين في رفعة الصدر ليحصد بذلك على الترتيب الثاني.

يذكر أن المنتخب الوطني للقوة البدنية للناشئين يشارك في منافسات بطولة العالم 2022 بإسطنبول بعدد ثلاثة رياضين وهم بكار مراجع في وزن 53 كيلوجراما والرياضي سعيد الحاسي في وزن 105 ومحمد الدرسي في وزن 120.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

