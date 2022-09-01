انطلاق مهرجان بنغازي الأول للألعاب الرياضية

بنغازي 01 سبتمبر 2022 (وال) _ أفاد عضو اللجنة الرئيسية لمهرجان بنغازي الأول للألعاب الرياضية (بوفاخرة المشيطي) _ لوكالة الأنباء الليبية _ بانطلاق فعاليات مهرجان بنغازي الأول للألعاب الرياضية، والذي سيستمر لمدة أربعة أيام بمصيف الأسيل، والذي انطلق مساء الثلاثاء الماضي، بإشراف المنظمة الوطنية للدعم الصحي برئاسة (ربيعة الفرجاني).

وأشار المشيطي بأن هناك فرق ستشارك في كرة القدم الشاطئية وهي (نجوم السد ونجوم الوحدة ونجوم بنغازي الجديدة ونجوم النجمة ونجوم بنغازي ونجوم شمال بنغازي)، وأما بالنسبة لكرة الطائرة الشاطئية سيشارك فيها فريق الأسيل وفريق الكرامة و فريق جليانة وفريق شهداء بنغازي وفريق بنغازي الأول.

وتابع المشيطي (لوال): سيكون للعبة الدفاع عن النفس النصيب في المشاركة بالمهرجان بعدد 40 رياضي، وعدد 30 رياضي في مسابقات الألعاب البحرية المنوعة وعدد 50 رياضي في مسابقة العدو الريفي بالإضافة إلى العديد من المسابقات الثقافية والفكرية بمشاركة العديد من المنظمات المحلية والكشافة والهلال الأحمر وجمعيات الأهلية والأندية الرياضية.

وأضاف المشيطي بأن المهرجان سيتخلله فقرات فنية متنوعة وختامها يوم الجمعة القادمة فعاليات مهرجان بنغازي الأول للألعاب الرياضية. (وال _ بنغازي) م ب

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