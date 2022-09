إطلاق بوابة قطر الإعلامية لتغطية فعاليات كأس العالم 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن تدشين بوابة قطر الإعلامية، وهي منصة رقمية جديدة تتيح للإعلاميين وممثلي جهات البث الاستفادة من مجموعة واسعة من المصادر الإخبارية التي توفرها الدولة المستضيفة، خلال تغطية أحداث كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق منافساتها في 20 نوفمبر المقبل.

ويقدم الموقع الإلكتروني الجديد محتوىً حصرياً من الدولة المستضيفة للبطولة، كما يسهّل للإعلاميين الذين سيحضرون فعاليات المونديال الحصول على العديد من الخدمات؛ من بينها طلبات إجراء مقابلات صحفية مع المتحدثين باسم اللجنة العليا أو ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وحجز الاستوديوهات، وتقديم طلبات جولات الإعلاميين.

وقالت السيدة فاطمة النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إن بوابة قطر الإعلامية تعد مصدراً قيّماً للإعلاميين وممثلي جهات البث من جميع أنحاء العالم، لتغطية منافسات المونديال، والفعاليات المرافقة له، خلال النسخة الأولى من البطولة العالمية التي تشهدها المنطقة.

وأضافت: “نتطلع إلى استقبال آلاف الإعلاميين وممثلي جهات البث، للمشاركة في تغطية أحداث البطولة التاريخية، ويسرنا أن نضع بين أيديهم أفضل الخدمات، والتسهيلات اللازمة، التي تضمن لهم تجربة إعلامية استثنائية.”

وتوفر البوابة الإلكترونية منصة متكاملة للحصول على تصاريح الدخول إلى قطر (بطاقة هيّا)، وتصاريح التصوير لجميع الإعلاميين وممثلي جهات البث الذين سيغطون البطولة، سواء من الحاصلين على تصاريح الدولة المستضيفة، أو تصارح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وممثلي وسائل الإعلام من حاملي الحقوق الإعلامية من الفيفا ومن غير حاملي الحقوق الإعلامية. كما تتيح الحصول على تصاريح الدولة المستضيفة للإعلاميين غير المعتمدين من الفيفا، إضافة إلى تسهيل إجراءات التخليص الجمركي على المعدات والأجهزة المحمولة (باستثناء الطلبات المتعلقة بالطائرات المسيّرة أو الدرون).

يضاف إلى ذلك؛ بإمكان مستخدمي بوابة قطر الإعلامية الوصول إلى أرشيف الفيديو والصور الفوتوغرافية للدولة المستضيفة، وستشكل البوابة مصدراً معتمداً للمحتوى للإعلاميين وممثلي جهات البث، وكذلك للصحفيين من خارج قطر الذين يرغبون في تغطية مباريات وفعاليات البطولة.

ويتوقع أن يشارك الآلاف من الإعلاميين وممثلي جهات البث في مونديال قطر 2022، وسيحصل عدد كبير منهم على تصاريح الدولة المستضيفة لتغطية أحداث البطولة، حيث ستتاح الفرصة لهم، وللإعلاميين المعتمدين من الفيفا، وكذلك لممثلي وسائل الإعلام من حاملي الحقوق الإعلامية، ومن غير حاملي الحقوق الإعلامية من الفيفا، للتركيز على الجوانب الاجتماعية والثقافية للبطولة، والأخبار والفعاليات المحلية، وإنجازات الدولة وتطلعاتها التنموية الطموحة، ومن بينها الجهود الرامية لبناء إرث مستدام للمونديال في قطر والمنطقة والعالم.

يشار إلى أن تصريح الدولة المستضيفة للإعلاميين لا يتيح لحامله الدخول إلى بعض المواقع الرسمية للبطولة، مثل الاستادات، وملاعب التدريب، والمركز الإعلامي الرئيسي، ومركز البث العالمي، إلا أنه سيتيح لهم الدخول إلى مرافق إعلامية عالمية المستوى، من بينها المركز الإعلامي للدولة المستضيفة في مدينة مشيرب قلب الدوحة، واستوديوهات البث التي تحتل مواقع مركزية في أنحاء الدوحة.

وسيتمكن كل من الإعلاميين المعتمدين من الفيفا، وممثلي وسائل الإعلام من حاملي الحقوق الإعلامية، وغير حاملي الحقوق، ممن لديهم تصاريح التصوير من الدولة المستضيفة، من الدخول إلى مهرجان الفيفا للمشجعين، و المركز الإعلامي للدولة المستضيفة.

وبإمكان جميع الإعلاميين وممثلي جهات البث استخدام المواصلات العامة مجاناً خلال فترة البطولة.

وتدعو اللجنة العليا للمشاريع والإرث ممثلي وسائل الإعلام وممثلي جهات البث الراغبين في الحصول على تصريح الدولة المستضيفة المسارعة بالتسجيل عبر بوابة قطر الإعلامية (media.qatar2022.qa/ar)، للاستفادة من الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم خلال البطولة.

وينبغي على الإعلاميين وممثلي جهات البث الذين ما زالوا بانتظار الموافقة على اعتماد الفيفا أو تصاريح حاملي الحقوق الإعلامية، أو تصاريح غير حاملي الحقوق من الفيفا، عدم تقديم الطلبات على بوابة قطر الإعلامية للحصول على التصاريح، إلى أن يتلقوا إشعاراً من الفيفا.

