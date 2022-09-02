تواصل فعاليات الدورة المتقدمة لمدربي حراس المرمى

بنغازي 02 سبتمبر 2022 (وال) _ تتواصل بنجاح لليوم الثاني تواليا بنادي الهلال فعاليات الدورة المتقدمة لمدربي حراس المرمى على مستوى ليبيا’ وذلك تحت إشراف وتنظيم شركة ثيرد مان والاتحاد الفرعي بمدينة بنغازي’ وبالتعاون مع جمعية مدربي حراس المرمى.

هذا و تم التركيز خلال اليوم الثاني من قبل المحاضر الدولي (ساردن ماكسيموفيتش ) بشقيها النظري والتطبيقي’ على تطوير مهارة حارس المرمى في كيفية الاستلام والتسليم وبناء الهجمة من الخلف.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ثيرد مان سبق وأن نظمت العديد من الدورات الرياضية ‘ ولعل أبرزها وأخرها الدورة المستحدثة في منهجية كرة القدم الأسبانية والتي ألقاها المحاضر الدولي الأسباني ( أمبروس ) . (وال _ بنغازي) س أ

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