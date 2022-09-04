وال| إجراء الكشوفات الطبية للحكام الدوليين والدرجة الأولى

الجبل الأخضر 04 سبتمبر 2022 (وال) _ أجريت صباح يوم أمس السبت بمنطقة الجبل الأخضر، الفحوصات الطبية لعدد 20 حكماً ما بين دولي ودرجة أولى من مدينة (البيضاء ودرنة وطبرق)، وذلك تمهيداً للدخول في إجراء امتحانات اللياقة البدنية، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكالة الأنباء الليبية تواصلت مع نائب رئيس لجنة الحكام العامة الحكم الدولي السابق (عمر جمعة) حيث قال: تم تكليف لجنة بشأن إجراء الفحوصات الطبية تكونت من (فوزي الدالي) رئيساً وعضوية (طارق الجهاني ومنصور التاورغي).

وأشار جمعة إلى أن العدد المستهدف حوالي أكثر من 60 حكماً مابين دولي ومساعدين ودرجة أولى، مضيفاً أن لجنة الحكام العامة تسعى لإقامة ملتقى للحكام تحت إشراف “الفيفا”، و سيقام إما في مدينة بنغازي أو البيضاء خلال هذا الشهر، للحكام الدوليين المرشحين للشارة الدولية وحكام النخبة.

وفي ذات السياق، صرح رئيس اللجنة المشرفة على الكشف الطبي (فوزي الدالي) عن استعداد لانطلاق الموسم الجديد للدوري الليبي لكرة القدم والمسابقات المحلية، قائلا: بدأنا في إجراء الفحوصات الطبية للحكام الدوليين و حكام الوسط والمساعدين والدرجة الأولى تمهيدا للدخول في اختبارات اللياقة البدنية في مدن (بنغازي وطبرق والجبل الأخضر وخليج سرت)، حيث تم يوم الخميس الماضي، إجراء كشف طبي لعدد 37 حكماً من مدنية بنغازي في عيادة الكيش التخصصية، وكان الكشف على القلب بالتخطيط والعيون للتمييز على الألوان والعظام.

وأضاف الدالي: تم بمنطقة الجبل الأخضر إجراء الفحوصات لحكام مدينة البيضاء ودرنة وطبرق وعددهم 20 حكماً، ويوم الأربعاء القادم سيكون الموعد لحكام منطقة خليج سرت وعددهم أيضا 20 حكماً.

واختتم، أحد المشاركين في الكشوفات الصحية الحكم المساعد الأول (عصام الترهوني): خضعنا يوم الخميس الماضي كحكام مساعدين وحكام دوليين للفحوصات الطبية، والتي ستمهد لنا الدخول في اختبارات اللياقة البدنية المقامة يوم 9 من الشهر الحالي.

وتابع الترهوني: بفضل الله تعالى واللجنة المشرفة على الفحوصات، تم إجراء هذة الفحوصات دون أي مشاكل، وسنكون إن شاء الله في الموعد، وسنقدم مستوى لائق كحكام في جميع البطولات. (وال _ الجبل الأخضر) م ب

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