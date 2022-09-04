الحداد (لوال): اضطررت لحرق انجازاتي لإيصال صوتي للمسؤولين 

بنغازي 04 سبتمبر 2022 (وال) _ كشف ممثل المنتخب الوطني ولاعب نادي الأهلي لليوشو كونفو’’ عبدالرازق محمد الحداد’’ لمراسل وكالة الأنباء الليبية_ عن خروجه في فيديو مسجل وإضرامه للنار في الميداليات و الشهادات المتحصل عليها طيلة رحلته مع لعبة اليوشو كونفو، والتي انطلقت عام 1995م، وهو يبلغ من العمر 10 أعوام مستمراً حتى إلى عام 2022، حيث آثار الفيديو الذي نشره الحداد على العديد من المنصات جدلا وتساؤلات في الشارع الرياضي.

وقال الحداد أنه قام بذلك من أجل إيصال صوته للمسؤولين في قطاع الرياضة، بعد نفاذ كل السبل في مخاطبتهم حيث أنه خرج في فيديو وعرف بنفسه وبإنجازاته في لعبة الكونفو وتحدث عن رحلته والأزمات التي واجهته في مسيرته بهذه اللعبة ثم قام بحرق هذه الشهادات والميداليات، تعبيراً عن عدم رضاه عن حالته كرياضي بهذه اللعبة، إضافة إلى الأوضاع التي تمر بها لعبة اليوشو كونفو.

و تابع الحداد أن قرار إيقافه عن اللعبة والذي صدر عن الاتحاد الليبي العام هو أحد الأسباب التي دفعته إلى القيام بإتلاف كل الميداليات وشهادات التكريم المحلية والدولية، والتي أكد أنها جاءت نتيجة مشوار طويل من الجد والاجتهاد في هذه اللعبة، و بمجهودات خاصة وبتمويل ودعم ذاتي، إضافة إلى عدم وجود اتحاد فرعي لهذه اللعبة والذي طالب به مراراً رئيس الاتحاد العام الليبي للعبة اليوشو كونفو، ولكن دون جدوى.

وأضاف الحداد، أنه بالرغم من تاريخه في هذه اللعبة لم يكرم من الاتحاد العام إلا مرة واحدة في البطولة العربية لليوشو كونفو، والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، و احتلت ليبيا فيها المركز الأول حيث تحصل على مبلغ بقيمة 2000 دينار ليبي من اللجنة الأولمبية.

وأكمل الحداد: أن الكل يعرف أن هذا المبلغ إذا ما تم مقارنته بمكافأت اللجان الأولمبية لا يعد تكريماً.

وذكر الحداد أنه نال المراكز الأولى على المستويات المغاربي والعربي وكذلك الإفريقي، وتفوق في كل مشاركاته المحلية إضافة إلى الدولية حيث تحصل على عدد من الميداليات الذهبية.

وبين الحداد أنه تم إيقافه عن اللعبة لمدة 4 سنوات، مشيراً إلى أن ذلك ظلم من الاتحاد العام الليبي لليوشو كونفو لهذه اللعبة.

ونوه إلى أنه قام بتقديم شكوى لوزير الرياضة وإلى الآن لم يتنازل عن هذه الشكوى، مطالباً بتعويضه عن السنوات التي تم إيقافه فيها واستبعاده من هذه اللعبة. (وال _ بنغازي) ع م

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