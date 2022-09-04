اليوم الختامي من فعاليات الدورة المتقدمة لمدربي حراس المرمى 

بنغازي 04 سبتمبر 2022 (وال) _ اختتمت صباح – اليوم الأحد – بنجاح فعاليات الدورة المتقدمة لمدربي حراس المرمى على مستوى ليبيا لليوم الخامس على التوالي’ وذلك تحت إشراف وتنظيم شركة ثيرد مان والاتحاد الفرعي بمدينة بنغازي’ وبالتعاون مع جمعية مدربي حراس المرمى.

هذا وتم التركيز في خامس أيام الدورة والتي يقوم بإلقاء محاضراتها المحاضر الدولي ( ساردن ماكسيموفيتش ) بشقيها النظري والتطبيقي’ على الكرات الثابتة الهجومية والدفاعية ‘ بالأضافة إلى دور حارس المرمى في التمركز وردت الفعل.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ثيرد مان سبق وأن نظمت العديد من الدورات الرياضية ‘ ولعل أبرزها وأخرها الدورة المستحدثة في منهجية كرة القدم الأسبانية والتي ألقاها المحاضر الدولي الأسباني ( أمبروس ).

يذكر أن شركة ثيرد مان التي تنظم الدورة بالتعاون مع جمعية مدربي حراس المرمى ستقوم مساء اليوم بحفل ختام للدور ‘ وذلك بقاعة مسرح الطفل في مدينة بنغازي’ لاسيما أن هذا الحفل الختامي سيتم فيها تسليم شهادات التقدير لكل المشاركين بالدورة المتقدمة. (وال _ بنغازي) س أ

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