منتخب الشباب يلتقي المنتخب السوداني في مباراتين وديتين

يخوض منتخبنا الوطني للشباب للشباب يوم الثلاثاء مباراته الودية الأولى أمام المنتخب السوداني.

كما يخوض شباب الفرسان مباراة ودية يوم التاسع مع المنتخب السوداني وستقام المباراتان الوديتان على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وسيقف من خلالها المدرب “عياد القاضي” على مستوى اللاعبين قبل خوض التصفيات الأفريقية التي ستنطلق مطلع أكتوبر المقبل بمصر وسْطَ مشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف للتصفيات.

