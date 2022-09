منتخبنا الأولمبي يستأنف تدريباته يوم الثلاثاء

يستأنف منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم وتدريباته بداية من يوم الثلاثاء، ضمن معسكره التدريبي ببنغازي.

وسيشرف المدرب الوطني المهدي أبوشاح ومساعده صبري قشوط، على ثلاثة وعشرين لاعباً تم اختيارهم بشكل نهائي ليخوض بهم مباراتين وديتين أمام نظيره السوداني خلال يومي العاشر والثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري، وذلك استعداداً لمباراة الذهاب المرتقبة التي ستجمعه بمنتخب رواندا، حيث ستقام مباراة الذهاب الأولى بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي يوم العشرين من شهر سبتمبر الجاري، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس عام 2024.

