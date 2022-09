عقدت اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس برئاسة فرج إدريس مؤتمرًا صحفيًا، لتقديم اللاعبين الجدد للفريق الأول لكرة القدم.

المؤتمر الذي عقد بطرابلس تم خلاله تقديم كلٍ من ياسين إنجيمه ومحسن متولي ويـاسين الشمـاخي وإبراهيما تانديا و محـمد الغنـودي وعـلاء القجـدار، كما تم أيضا تجديد عقد اللاعب التونسي أيوب عياد، وضمه بشكل نهائي من النجم الساحلي التونسي لمدة موسمين.

ويستعد الأهلي طرابلس لخوض مباراته الافتتاحية ضمن الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل، أمام نظيره كمكم بطل الزنجباري.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يقدم لاعبيه الجدد استعدادا للموسم المقبل appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار