قال مدرب الأهلي طرابلس فتحي الجبال في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار أن اللاعبين الجدد تأقلموا بسرعة مع الفريق مضيفا أنه تم مباشرة العمل من أجل تقديم موسم مميزا رغم التأخر في الاستعداد.

وأضاف الجبال في معرض تصريحه أن الفريق سيبدأ مشاركته الأفريقية مع فرق قوية بداية من العاشر من الشهر المقبل أمام فريق كمكم بطل الزنجبار وتحقيق التأهل إلى دور المجموعات وإسعاد الجماهير الأهلاوية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الجبال لليبيا الأحرار .. اللاعبون الجدد تأقلموا بسرعة مع الفريق appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار