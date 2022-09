وقعت إدارة نادي أولمبي الزاوية مع اللاعب عبد المؤمن طـارق التائب ليكون ضمن صفوف القلعة الزرقاء وبعقـد 3 سنـوات قادما من فريق مستقبل المرسى ( التونسي) في صفقة انتقال حر.

التائب الصغير ابن النجم طارق التائب ذو العشرين عاما سيكون إضافة للفريق الذي يسعى في الموسم الجديد لتحقيق مراكز متقدمة بقيادة المدرب التونسي طارق ثابت ومدير الكرة سمير عبود.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

