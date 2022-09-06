محرر الرياضي بــ”وال”: ختام الدورة المنهجية لمدربي حراس المرمى ببنغازي

بنغازي 05 سبتمبر 2022 (وال)- أقيم بمسرح الطفل بمدينة بنغازي، حفل ختام الدورة المتقدمة لمدربي حراس المرمى على مستوى ليبيا، تحت إشراف وتنظيم شركة ثيرد مان والاتحاد الفرعي بالمدينة، بالتعاون مع جمعية حراس المرمى.

هذا وقد حضر الدورة التي أقيم حفل ختامها الأحد، وألقى محاضراتها المحاضر الصربي المعتمد من الاتحاد الدولي (ساردن ماكسيموفيتش) قرابة الـ 35 مدربًا على مستوى ليبيا، ونخبة من الشخصيات الإعتبارية، لاسيما وأنه تم تسليم شهادات التقدير لكل الأسماء المشاركة بالدورة.

وقال المحاضر الصربي ساردن ماكسيموفيتش: “رغم ضيق الوقت إلا أن هذه الدورة المنهجية كانت جيدة، بالإضافة إلى أنها مليئة بالاستفادة، وفيها الكثير من الإيجابيات”.

وأضاف ساردن – في تصريحات خص بها وكالة الأنباء الليبية قائلا: “حقيقة لقد تفاجأة بمستوى مجموعة حراس المرمى في ليبيا، وذلك بجاهزيتهم للدورة، فالكل لديه الرغبة في تطوير خبراتهم، والاستفادة من كل ما هو جديد خاص بهما”.

وأكد ماكسيموفيتش أنه “خلال تواجدي بالدورة المنهجية لاحظت أن مدربي حراس المرمى لديهم رغبة في تطوير الذات، وأنهم مهتمين كثيرًا، وذلك من خلال نقاشاتهم في المحاضرات النظرية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن “رسالتي إلى كل المسؤوليين في البلاد الاهتمام أكثر بهذه الشريحة”. (وال) س أ / ر ت

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