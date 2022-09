أكبر استادات المونديال يستضيف مباراة مرتقبة الجمعة تجمع الزمالك والهلال

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس سوبر لوسيل، QNB راعياً رسمياً للفعالية المقدمة من شركة الديار القطرية، ويستضيفها استاد لوسيل، أحد الاستادات الثمانية لكأس العالم FIFA قطر 2022، يوم الجمعة المقبل.

وتشهد الفعالية مباراة مرتقبة بين نادي الهلال، بطل الدوري السعودي، ونادي الزمالك، بطل الدوري المصري، في الاستاد المونديالي الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع، ويستضيف نهائي كأس العالم أواخر العام الجاري، ويسبق المباراة حفل لنجم الغناء العربي عمرو دياب.

وتأتي رعاية QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، للحدث المرتقب تأكيداً على حرص البنك على تواجد علامته التجارية في أهم الفعاليات الرياضية التي تحتضنها الدولة، في إطار استعداداتها لمونديال 2022 الذي تنطلق منافساته في 20 نوفمبر المقبل.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد حسن الكواري، مدير علاقات التسويق في اللجنة المحلية المنظمة لفعالية كأس سوبر لوسيل، عن سعادته بإعلان QNB عن رعايته الرسمية للفعالية، وقال: “يواصل QNB جهوده كأكبر الداعمين للأحداث الرياضية الكبرى في قطر، استعداداً لاستضافة أول نسخة من كأس العالم في المنطقة بعد أقل من ثلاثة شهور.”

ومن جانبها قالت السيدة هبة علي التميمي، مدير عام الاتصالات بمجموعة QNB: “تفصلنا أشهر قليلة على إقامة البطولة الرياضية الأشهر عالمياً للمرة الأولى في المنطقة، ونحن سعداء بكوننا مؤسسة عالمية شريكة وداعمة تحرص على إبراز علامتها التجارية في أكبر الفعاليات التي تحتضنها الدولة. كما نفخر بمشاركتنا في هذه الفعالية الخاصة التي يستضيفها أكبر ملاعب البطولة، استاد لوسيل، ولا سيما أن هذه المباراة ستشهد اهتماماً خاصاً من قبل الجماهير بفضل الشعبية التي يتمتع بها الفريقان السعودي والمصري.”

ويستضيف استاد لوسيل عشرة مباريات خلال كأس العالم قطر 2022، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختاماً بنهائي البطولة وتتويج الفائز باللقب في 18 ديسمبر.

وشهدت أعمال تصميم وتشييد استاد لوسيل توظيف مجموعة واسعة من ممارسات الاستدامة، من بينها السقف المصنوع من مادة متطورة تساعد في حمايته من الرياح والأتربة، والسماح بنفاذ قدرٍ كافٍ من ضوء الشمس الضروري لنمو العشب في أرضية الملعب، مع توفير الظل الذي يسهم في تقليل الاعتماد على تقنية تبريد الهواء في الاستاد.

وحصل استاد لوسيل مؤخراً على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة “جي ساس” من فئة الخمس نجوم في التصميم والبناء، ومن فئة التميز في إدارة أعمال الإنشاء، تقديراً للالتزام بمعايير الاستدامة خلال مراحل تصميمه وبنائه.

يشار إلى أن مجموعة QNB، التي تصنف حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، تشارك كداعم رسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتواجد المجموعة في أكثر من 30 دولة ً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، وتقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 27 ألف موظف في أكثر من ألف فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4700 جهاز.

المصدر: Qatar2022.ga

