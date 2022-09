يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تدريباته بمعسكر تحضيري بمدينة بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب الأولمبي السوداني وديا في العاشر والثالث عشر من الشهر الجاري .

تدريبات المنتخب الوطني الأولمبي الذي يجريها بمدينة بنغازي قد شهدت التحاق اللاعبان المحترفان محمد شقمان الذي ينشط في نادي فودجي أف إسي الكندي ومحمد عياد لاعب سيدي بوزيد التونسي كما سيلتحق في اليومين القادمين أنس الشلبي لاعب الصفاقسي التونسي و محمد خليل لاعب نوتشيرينا الإيطالي لتكتمل صفوف المدرب الوطني المهدي أبوشاح الذي يستعد لمباراة الذهاب التي ستجمعه بمنتخب رواندا بملعب بنينا في العشرين من سبتمبر الجاري ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس عام ألفين وأربعة وعشرين.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخـبـنا الأولـمـبي يواصل تدريباته بمدينة بنغازي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار