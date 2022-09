النصر يتعاقد مع المدرب الصربي زوران ميلينكوفيتش

تعاقد نادي النصر مع المدرب الصربي زوران ميلينكوفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الجديد،

اللجنة التسيرية الجديدة بنادي النصر التي اختارات التعاقدات مع المدرب الصربي زوران ميلينكوفيتش مما يكتمله الصربي من تجربة محترمة في مسيراته التدريبية فقد سبق لزوران قيادة عدة فرق صربية أشهرها بارتيزان الذي حقق معه لقب الدوري الصربي عام ألفين وخمسة عشر .و سبق لزوران أيضا خوض تجربة التدريب في الملاعب العربية عندما قاد قبل موسمين فريق الجهراء الكويتي .

