الأخضر يدخل معسكرا تحضيريا يوم الأربعاء بمدينة بنغازي

يدخل فريق الأخضر غدا الأربعاء معسكر ا بمدينة بنغازي استعدادا لمواجهة الأهلي الخرطوم السوداني بملعب بنينا الأحد المقبل ضمن ذهاب تمهيدي كأس الكونفيدرالية الأفريقية،

مدرب الفريق التونسي سمير شمام الذي اختار خوض معسكر تحضيري مغلق بمدينة بنغازي سعيا لرفع من نسق رتم التدريبات بخوض حصص تدريبة على فترتين صباحية ومسائية تأهبا لمواجهة الأهلي الخرطوم السوداني في الحادي عشر من الشهر الجاري بملعب بنينا .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

