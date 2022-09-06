بعثة الأهلي تستعد لشد الرحال إلى الزنجبار

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لشد الرحال إلى زنجبار استعدادا لمواجهة فريق كمكم الزنجباري الأحد المقبل ضمن تمهيدي دوري أبطال أندية أفريقيا .

فريق الأهلي طرابلس الذي دخل لمعسكر قصير بالقاهرة قبل توجهه لزنبجار بمعنويات مرتفعة بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال الذي سيسعى رفقة اللاعبين لتقديم مستوى لافت كما قدمه في الموسم الماضي في منافسة كأس الكونفيدرالية الأفريقية حينما وصل إلى صحبة الفريق إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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