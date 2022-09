خسر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة لفئة الشباب أمام المنتخب الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة ضمن منافسات كأس أفريقيا للشباب المقامة حاليا بالمغرب،

المباراة التي أقيمت بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة الجديدة المغربية دخل المنتخب الوطني بخيار الفوز لتجاوز خسارة المباراتين الماضيتين ولكنه اصطدم بإصرار المنتخب الجزائري بالفوز بالمباراة الذي نجح في إنهاء الأشواط الثلاثة بنتيجة 26-24 و25-20 و 25-21 .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الشباب للكرة الطائرة يخسر من الجزائر 3-0 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار