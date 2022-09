نـادي الهـلال يتعـاقـد مع أحـمـد سـالم وعـمـر القليـب

تعاقد نادي الهلال مع اللاعب الموريتاني “أحمد سالم” واللاعب “عمر القليب” من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال بموقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك خبرالتعاقد مع اللاعبين حيث ينتظر منهما تقديم مستوى مميز مع الفريق في الموسم القادم، يذكر أن الهلال تعاقد مع عدد من اللاعبين على رأسهم أكرم الزوي، وأبوبكر بوعقيلة وبشير الكرامي وجدد عقود علي رزق وأسامة بلعيد استعدادا للموسم الجديد.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

