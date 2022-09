اختتم منتخبنا الوطني لكرة اليد لفئة الناشئين مشاركته في منافسات كأس أفريقيا التي أقميت برواندا في المركز السابع.

منتخبنا الوطني للناشيئن لكرة اليد الذي يقوده المدرب الوطني زهير النجار حقق المركز السابع بعد فوزه في المباراة الترتيبة على مدغشقر بنتيجة 24- 20 .

