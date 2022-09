الاتحاد يخوض آخر حصة تحضيراته قبل السفر إلى تنزانيا

خاض فريق الاتحاد آخر حصة تحضيرية بملعب عبد الرحمن أبوالشواشي قبل توجهه غدا الأربعاء إلى تنزانيا لمواجهة فريق فلامبوا دو سونطر البورندي يوم الأحد القادم ضمن ذهاب تمهيدي دوري أبطال أندية أفريقيا، تدريبات فريق الاتحاد الأخيرة شهدت تواجد معظم اللاعبين الذين ستعول عليهم كثيرا الجماهير الاتحادية بالخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام فلامبو الرواندي الأحد القادم وضمان ورقة العبور مبكرا قبل لقاء الإياب الذي سيلعب في ملعب بنينا بمدينة بنغازي في الثامن عشر من الشهر الجاري .

