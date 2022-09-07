استعدادا للموسم الجديد.. الهلال يستمر في تدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم

أخبار ليبيا 24

يستمر نادي الهلال في تدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وأعلن النادي تعاقده مع اللاعب الموريتاني، أحمد سالم، واللاعب، عمر القليب، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الدوري الممتاز.

وتعاقد الهلال أيضا مع عدد من اللاعبين على رأسهم أكرم الزوي، وأبوبكر بوعقيلة وبشير الكرامي وجدد عقود علي رزق وأسامة بلعيد استعدادا للموسم الجديد.

كما أعلن الهلال تعاقده مع الجناح الطائر، طه بورواق، وأيضا تعاقده مع اللاعب، معتصم التائب.

يذكر أن الهلال يواجه في الأسبوع الأول فريق دارنس، في حين تكون أمامه مهمة صعبة في الأسبوع الثاني في مواجهة أمام الأهلي بنغازي.