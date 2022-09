أسطورة البرازيل كافو يستعيد ذكرياته مع نهائي كأس العالم خلال زيارته لاستاد لوسيل

استعرض أسطورة كرة القدم البرازيلية، وسفير برنامج إرث قطر، كافو، ذكرياته مع نهائي المونديال، خلال زيارته إلى استاد لوسيل، أكبر استادات كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي يستضيف بعد غدٍ الجمعة فعالية كأس سوبر لوسيل، قبل أن يشهد تتويج الفائز بلقب المونديال في ديسمبر المقبل.

وتحدث كافو، الذي يعد اللاعب الوحيد في العالم الذي خاض المباراة النهائية في ثلاث نسخ متتالية من المونديال، عن لحظاته المميزة في مسيرته الكروية الحافلة، معرباً عن فخره بما حققه من إنجازات في رحلته مع منتخب السامبا.

وأضاف سفير إرث قطر، في حوار لموقع qatar2022.ga قبيل فعالية كأس سوبر لوسيل، التي ستشهد مباراة مرتقبة بين الهلال السعودي والزمالك المصري: “كأس العالم حلم لأي لاعب كرة قدم؛ فأنت تلعب بين أفضل لاعبي العالم. كان حلمي أن أصبح مجرد لاعب كرة قدم عادي، ولكني وصلت إلى المباراة النهائية في ثلاث نسخ متتالية من المونديال وهو إنجاز استثنائي، وفخور للغاية كوني اللاعب الوحيد الذي تمكن من تحقيق ذلك”.

وأكد كافو أن اللحظة التي رفع فيها الكأس في استاد يوكوهاما باليابان في مونديال 2002، عندما قاد البرازيل لإحراز اللقب بعد الفوز على ألمانيا في نهائي البطولة بهدفين نظيفين بتوقيع الأسطورة رونالدو، هي أهم اللحظات التي عاشها في حياته، مشيراً إلى أنها ستبقى حيَّة في ذاكرته طوال العمر، وقال: “عندما أطلق الحكم صافرة النهاية، غمرني شعور لا يوصف، فقد تمكنت من إنجاز المهمة بنجاح، وبأن حلمي قد تحقق، كل ما أردت فعله في تلك اللحظة أن أضرب على صدري وأقول: أنا بطل العالم!”

وأعرب كافو عن إعجابه الشديد باستاد لوسيل، متطلعاً لحضور نهائي المونديال في الاستاد الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع، وتوقع أن يستمتع المشجعون من أنحاء العالم بمهرجان كروي استثنائي، وقال: “الجميع على موعد مع تجربة جديدة، ولو أنني ما زلت لاعباً، كنت سأسعد كثيراً باللعب هنا في قطر التي تستضيف النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط، ومن الرائع المشاركة في هذا الحدث التاريخي، وأنا أعرف من خلال تجربتي هنا أن قطر سترحب بالجميع.”

وأشاد كافو بتقارب المسافات في البطولة، حيث سيبقى كل من اللاعبين والمسؤولين في قلب الحدث طوال البطولة، وعلى مقربة من جميع الاستادات ومناطق الجذب السياحي، فأطول مسافة بين استادين لا تتجاوز 75 متراً، وأضاف: “مونديال قطر 2022 هو حلم للاعبين والمشجعين، حيث ستقام 4 مباريات في اليوم الواحد خلال دور المجموعات، وجميعها في استادات متقاربة، مما يعني أن المشجعين سيكون بمقدورهم حضور مباراتين في يوم واحد.”

وتابع: “اللعب في بطولة متقاربة فرصة مثالية للاعبين أيضاً، حيث لن يضطروا للتنقل لمسافات طويلة بين المباريات، وسيتاح أمامهم مزيداً من الوقت للتدريب والراحة واستعادة اللياقة استعداداً للمباراة التالية.”

وفي ختام حديثه تقدم كافو بنصيحة للاعبين الذين سينجح منتخب بلادهم في الوصول إلى المباراة النهائية في كأس العالم، بأن عليهم التحلي بالثقة، فهذه هي اللحظة التي لطالما انتظروها، وقال: “أنتم هنا تمثلون بلدانكم في مباراة تاريخية، فعليكم التمسّك بالفرصة، وبذل أقصى ما لديكم للفوز وإحراز اللقب.”

يذكر أن منافسات مونديال قطر 2022 تنطلق في 20 نوفمبر بمباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور في استاد البيت، وتختتم في 18 ديسمبر في استاد لوسيل.

المصدر: qatar2022.ga

