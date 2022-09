كأس العالم قطر 2022 يشهد انطلاقة جديدة لمهرجان الفيفا للمشجعين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن انطلاقة جديدة لمهرجان الفيفا للمشجعين خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، ليمثل وجهة فريدة تستضيف فعاليات ترفيهية متنوعة لجمهور كرة القدم من أنحاء العالم، على أن يُطبَّق المهرجان بحلته الجديدة في النسخ المقبلة من المونديال، وفي كأس العالم لكرة القدم للسيدات.

وسيوفر المهرجان، الذي تستضيفه حديقة البدع بالدوحة، أساليب جديدة للمشجعين للاحتفال بشغفهم المشترك بلعبة كرة القدم، والاستمتاع بتجربة متميزة تشمل عدداً من أفضل الفعاليات الموسيقية والترفيهية، والاطلاع على الثقافة المحلية، وتذوق العديد من أصناف المأكولات، وممارسة الألعاب، فضلاً عن استكشاف نمط حياة مختلف ضمن مساحة مفعمة بالأجواء الاحتفالية.

وأكد سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن مهرجان الفيفا للمشجعين الذي تستضيفه حديقة البدع المطلة على كورنيش الدوحة سيضم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية، التي ستروق لجميع المشجعين خلال مونديال قطر 2022.

وأضاف: “سيمضي المشجعون أوقاتاً استثنائية مع الكثير من الأنشطة والعروض المميزة، بما فيها مشاهدة مباريات البطولة في بث مباشر على شاشات ضخمة في أنحاء الحديقة، وباقة من فقرات الأداء الموسيقية والثقافية، إضافة إلى تشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات، كل ذلك مع إطلالة ساحرة على أفق منطقة الخليج الغربي بالدوحة.”

وأوضح الذوادي أن المهرجان سيشكل معلماً رئيسياً في النسخة الأولى من البطولة التاريخية في العالم العربي والمنطقة. وسيحظى المشجعون عند قدومهم إلى البلاد في نوفمبر المقبل بطيب الترحاب والاستمتاع بمنافسات مشوقة، كما سيجدون العديد من خيارات التسلية والترفيه الممتعة بانتظارهم، وأعرب عن تطلعه للترحيب بالعالم على أرض قطر مع بقاء نحو 70 يوماً على انطلاق صافرة البداية لمباراة الافتتاح في استاد البيت.

من جانبه، قال السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا): “يسرنا تقديم رؤية جديدة للتجربة الترفيهية المتعلقة بالنسخ المقبلة من بطولات كأس العالم، ما يسهم في تعزيز التزامنا بجعل كرة القدم أكثر عالمية وشمولية ومتاحة للجميع.”

وأضاف: “يوفر مهرجان الفيفا للمشجعين فرصة رائعة تجمع الجمهور معاً خارج الاستادات بعد انتهاء المباريات، لتجربة كرة القدم بطرق جديدة وفريدة من نوعها. متحمسون بشأن مستقبل مهرجان الفيفا للمشجعين والعروض الترفيهية المبتكرة، التي ستجعل المشجعين والشركاء أكثر قرباً من بطولة كأس العالم، وكأس العالم للسيدات، وكذلك من الثقافة العالمية للعبة كرة القدم”.

وتهدف الانطلاقة الجديدة لمهرجان الفيفا للمشجعين إلى الاستفادة من الأجواء المشوقة المصاحبة للبطولات الكبرى التي ينظمها الفيفا، وإتاحة الفرصة أمام كافة فئات الجماهير، بما فيهم هواة كرة القدم والمشجعين المتحمسين، وعشاق الموسيقى، وهواة الأطعمة والمشروبات، والمتطلعين للتعرف على الثقافات العالمية، طرقاً جديدة للتواصل والتفاعل مع كرة القدم، في بيئة من المرح والتسلية والأجواء الاحتفالية.

رؤية جديدة للمهرجان في مونديال قطر 2022

ويشهد مونديال قطر 2022 مهرجان الفيفا للمشجعين برؤيته الجديدة لأول مرة، من خلال التعاون الوثيق مع البلد المستضيف للبطولة، وفي موقع مركزي واحد بحديقة البدع في الدوحة خلال البطولة التي تقام منافساتها على مدى 29 يوماً من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. وتشمل الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمشجعين في موقع المهرجان:

• بث مباشر لجميع مباريات البطولة على شاشات ضخمة في الهواء الطلق مع إطلالة خلابة على أفق مدينة الدوحة.

• عروض لأفضل الأعمال الموسيقية العالمية، بالإضافة إلى أداء حي لعدد من أشهر الفنانين من قطر والعالم.

• ركن الأطعمة مع تجارب طهي فريدة من نوعها تقدم تشكيلة من المأكولات المحلية والعالمية.

• مباريات بمشاركة أساطير الفيفا، إضافة إلى منصات تفاعلية تتيح للمشجعين من كافة الأعمار المشاركة في مختلف ألعاب كرة القدم الحيّة والإلكترونية.

• فعاليات ترفيهية مبتكرة من الجهات الراعية للبطولة، إضافة إلى متجر الفيفا الرسمي للمنتجات المرخصة التي تحمل علامة كأس العالم قطر 2022.

يشار إلى أن مهرجان الفيفا للمشجعين يمثل وجهة شاملة لجماهير كرة القدم، وظهر في أربع نسخ من بطولات كأس العالم بداية من كأس العالم في ألمانيا 2006، واستضاف حوالي 40 مليون زائر من خمس قارات.

وعقب انطلاق مهرجان الفيفا للمشجعين بشكله الجديد في مونديال قطر 2022، سيظهر المهرجان بشكله الجديد في كأس العالم للسيدات، بداية من النسخة التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا في 2023.

